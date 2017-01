Wegen der Entgleisung eines Güterzugs in Wörth am Rhein am Dienstagnachmittag kann es auf der Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Aufgrund von Bergungsarbeiten stehen nur zwei Gleise am Bahnhof Wörth zur Verfügung.

Weiterhin ist die Strecke zwischen Neustadt an der Weinstraße und Karlsruhe beeinträchtigt sowie die Stadtbahnen von und nach Germersheim, das gibt die Deutsche Bahn in einer entsprechenden Pressemeldung bekannt.

SEV eingerichtet

Dies betrifft im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) auf den Linien S5, S51 und S52 in beide Richtungen. Es sind Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet:

Knielingen Rheinbergstraße - Wörth Bahnhof und zurück

Wörth Bahnhof und Wörth Rathaus und zurück

Wörth Bahnhof und Lauterbourg und zurück

Der KVV weist darauf hin, dass die Busse des SEV in Richtung Dorschberg nur bis Wörth Rathaus fahren können. Fahrgäste aus Richtung Badepark und Badallee sollen sich zum Haltepunkt Rathaus begeben. Zwischen Germersheim Bahnhof und Wörth Bahnhof pendeln zwei Stadtbahnen, in Richtung Karlsruhe muss in Wörth Bahnhof in den SEV umgestiegen werden.

Auf der Linie S5 fallen folgende Bahnen aus:

Knielingen Rheinbergstr. (10:13 Uhr) - Söllingen Bf. (11:05 Uhr)

Söllingen Bf. (11:17 Uhr) - Knielingen Rheinbergstr. (12:06 Uhr)

Knielingen Rheinbergstr. (13:33 Uhr) - Söllingen Bf. (14:25 Uhr)

Söllingen Bf. (14:57 Uhr) - Knielingen Rheinbergstr. (15:46 Uhr)

Knielingen Rheinbergstr. (16:13 Uhr) - Söllingen Bf. (17:05 Uhr)

Söllingen Bf. (17:17 Uhr) - Knielingen Rheinbergstr. (18:06 Uhr)

Die KVV rechnet mit einem Störungsende gegen 14 Uhr. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Aktualisierung, 10.45 Uhr:

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Bahnmitarbeiter eine Gleissperre zu früh geschlossen haben. Das berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Ein Kran soll die Waggons im Laufe des Vormittags wieder auf die Gleise heben. Allerdings könnten die Arbeiten bis in den Nachmittag andauern, sagte die Bahnsprecherin. Erst danach könne geprüft werden, ob die Schienen beschädigt worden seien.

Aktualisierung, 13.40 Uhr:

Die AVG weist in einer aktualisierten Pressemeldung darauf hin, dass die Eilzüge von und Richtung Germersheim wegen der aktuellen Einschränkungen im Wörther Bahnhof ausfallen.

Aktualisierung, 17.30 Uhr:

Aufgrund eines entgleisten Güterzugs im Bahnhof Wörth kommt es mit Blick auf die AVG-Stadtbahnen der Linien S5, S51 und S52 am Mittwoch, 25. Januar, in beiden Richtungen zu Einschränkungen. Da die Bergungsarbeiten am morgigen Tag bis voraussichtlich 17 Uhr andauern werden, wird es auch am Donnerstag, 26. Januar, erneut zu Einschränkungen im AVG-Stadtbahnverkehr kommen.

Am Donnerstag kann zwischen der Haltestelle Knielingen Rheinbergstraße über den Wörther Bahnhof bis zur Haltestelle Wörth Rathaus ein durchgängiger Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen angeboten werden. Die Busse des SEV können jedoch nur bis Wörth Rathaus fahren.

Fahrgäste aus Richtung Badepark und Badallee werden gebeten, sich zum Haltepunkt Rathaus zu begeben. Zwischen Wörth Bahnhof und Karlsruhe Hauptbahnhof können Fahrgäste die DB Regio Bahnen nutzen. Diese verkehren auf der Route über Karlsruhe West. Fahrgäste sollten jedoch beachten, dass diese RB-Bahnen nicht in Maxau und Maximilansau Eisenbahnstraße halten. Fahrgäste an diesen Haltestellen können den SEV benutzen.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Germersheim Bahnhof und Wörth Bahnhof findet am Donnerstag regulärer Stadtbahnverkehr statt. In Wörth Bahnhof muss jedoch in den Schienenersatzverkehr umgestiegen werden. Die Eilzüge aus und nach Germersheim verkehren am Donnerstag, 26. Januar, wieder regulär.

Aktualisierung, Donnerstag, 12 Uhr:

Wie die AVG aktuell mitteilt, seien die Bergungsarbeiten im Bahnhof in Wörth bald abgeschlossen. "Somit können die Bahnen der AVG-Linie S5 ab voraussichtlich 13 Uhr wieder regulär verkehren", heißt es weiter. Bis zur endgültigen Freigabe des betroffenen Streckenabschnitts für den Stadtbahnverkehr kann von den Fahrgästen der Schienenersatzverkehr genutzt werden. Die SEV-Busse verkehren aktuell ab der Haltestelle Knielingen Rheinbergstraße über Wörth Bahnhof bis zur Haltestelle Wörth Rathaus.

Fahrgäste sollten beachten, dass es auch nach Freigabe der Strecke im Verlauf des heutigen Nachmittags noch zu vereinzelten Zugausfällen kommen kann. Die AVG bittet die Fahrgäste hierfür um Verständnis.