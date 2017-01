vor 1 Stunde Karlsruhe Zug entgleist: Ausfälle und Verspätungen zwischen Wörth und Karlsruhe

Wegen der Entgleisung eines Güterzugs in Wörth am Rhein am Dienstagnachmittag kann es auf der Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Aufgrund von Bergungsarbeiten stehen nur zwei Gleise am Bahnhof Wörth zur Verfügung.