Nach der gelungenen Premiere 2016 steht beim diesjährigen Fiducia- und GAD Baden-Marathon am Sonntag, 17. September, auch wieder ein Inklusionslauf auf dem Programm.

Unter dem Motto "Zu zweit ein starkes Team" findet der 2. Inklusionslauf auf dem rund sechs Kilometer langen Schlussstück der Marathonstrecke statt. Jedes Team setzt sich aus einem Sportler mit Handicap und einer Person ohne Handicap zusammen.

Gestartet wird in der Günther-Klotz-Anlage um 13 Uhr. Jedes Inklusionsteam hat rund 100 Minuten Zeit, die Distanz walkend oder laufend zurückzulegen. Zum Abschluss geht es in der stimmungsvollen Halle 2 der Messe Karlsruhe über den gelb-rot "badischen" Teppich und die Ziellinie in den Runner´s Heaven. Dort erwartet die Teilnehmenden neben der Finisher-Medaille eine reichhaltige Sportlerversorgung. Ein Video und Bilder vom eigenen Zieleinlauf sind ebenfalls im Startgeld enthalten.

Anmeldung: www.inklusion.badenmarathon.de