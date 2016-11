Zu wenig Parkplätze: Drei Veranstaltungen im Kongresszentrum

Anzeige

"Am Samstag, 19. November, kommt es am Karlsruher Festplatz zu Engpässen bei den Parkplätzen" beschreibt die KMK in einer Pressemeldung. In den verschiedenen Hallen des Kongresszentrums finden an diesem Abend drei Veranstaltungen parallel statt: Im Brahms-Saal der Stadthalle treten ab 18.30 Uhr die Kastelruther Spatzen auf, um 19 Uhr beginnt im Großen Saal des Konzerthauses der Vortrag "Mein Atatürk in Ewigkeit", und ab 20 Uhr läuft in der Schwarzwaldhalle die ausverkaufte Teddy Show.

Aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazitäten im Parkhaus Kongresszentrum empfiehlt die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) daher den Besuchern, vorzugsweise öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zum Festplatz zu nutzen.