Zu schnell unterwegs: Auto überschlägt sich bei Eggenstein-Leopoldshafen

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei war die 57-Jährige gegen 15.05 Uhr von Karlsruhe in Richtung Eggenstein unterwegs. Zu Beginn einer leichten Linkskurve fuhr die Frau offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit ungebremst geradeaus ins angrenzende Unterholz, überschlug sich und prallte nach weiteren knapp 40 Meter zurückgelegter Strecke gegen einen Baum. Erst nach weiteren rund 50 Metern kam das Fahrzeug an weiteren Bäumen zur Endlage. Ein hinzugeeiltes Rettungsteam mit Notarzt brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Der bei dem Aufprall teilentwurzelte Baum drohte umzustürzen, weshalb die Freiwillige Feuerwehr aus Eggenstein, die mit elf Einsatzkräften vor Ort kam, hinzugezogen wurde. Darüber hinaus musste der Pkw abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 3.000 Euro.