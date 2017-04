vor 3 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Zu Ostern drohen Staus - A8 soll besonders betroffen sein

Autofahrer im Südwesten müssen sich rund um Ostern auf Staus einstellen. Wie der Autoclub ACE am Montag in Stuttgart mitteilte, dürfte es bereits am Gründonnerstag vor Beginn des langen Feiertagswochenendes viel Verkehr geben. Schon ab den frühen Mittagsstunden staue es sich.