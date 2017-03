Zu Boden geschleudert: Auto fährt Fußgänger in der Rüppurrer Straße an

Weil ein Autofahrer einen Fußgänger übersehen hat, kam es am Donnerstagmittag zu kurzfristigen Behinderungen im Auto- und Bahnverkehr.

Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag auf der Rüppurrer Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war ein 54-jähriger Autofahrer gegen 14.20 Uhr auf der Schützenstraße Rüppurrer Straße in westlicher Richtung unterwegs und wollte nach links in die abbiegen.

Dabei erfasste er den in Gegenrichtung unterwegs gewesenen 54 Jahre alten Fußgänger frontal. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und kam anschließend unter Einsatz eines Rettungsteams zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.