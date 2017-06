Zollfahnder haben im Raum Karlsruhe ein Dopinglabor ausgehoben. Nach der Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft Freiburg, die schwerpunktmäßig für Dopingstrafsachen zuständig ist, kamen drei von fünf Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Wie das Zollfahndungsamt am Freitag in Stuttgart mitteilte, hatten Beamte in mehreren Wohnungen im Mai insgesamt zehn Kilogramm unterschiedlicher Stoffe zur Herstellung von Doping-, Potenz- und gefälschten Arzneimitteln sowie verbrauchsfertige Anabolika gefunden. Es ist demnach die größte Sicherstellung seit Bestehen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Die Chemikalien seien in China bestellt worden und per Post nach Deutschland gekommen.

Mitteilung des Zollfahndungsamtes