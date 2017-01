vor 1 Stunde Karlsruhe Zimmerbrand in Hagsfeld: Feuerwehr rettet Person vom Dach

"Zimmerbrand, Menschenleben in Gefahr": Diese Meldung erreichte die Feuerwehr am Dienstagmorgen. An der Einsatzstelle in Hagsfeld hatte sich eine Person auf dem Dach vor dem Feuer in Sicherheit gebracht.