Zeugen gesucht: Wohnungseinbrecher in Östringen unterwegs

Im Laufe des Nachmittags, zwischen 14.30 und 17.45 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür auf der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Östringen ein. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurden der oder die Täter durch die Rückkehr der Hausbesitzerin gestört.

Bei einem weiteren Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Östringen wurde um 19 Uhr ein Täter definitiv gestört. Der Unbekannte war auf einen Balkon im Hochparterre geklettert und hatte begonnen, die Balkontür aufbrechen. Zuvor hatte der Einbrecher offenbar ein Fliegengitter vom Küchenfenster abmontiert. Als ein anwesender Hausbewohner zufällig das Küchenlicht anmachte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen erbittet das Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/8026-0.