vor 1 Stunde Pfinztal Zeugen gesucht: Unbekannter fährt in Pfinztal in parkendes Auto und flüchtet

In der Nacht auf Freitag hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen erheblichen Schaden an einem abgestellten Auto in Pfinztal-Söllingen angerichtet. Doch statt sich darum zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle.