vor 1 Stunde Karlsruhe Zeugen gesucht: Unbekannte zerkratzen Autos in Mühlburg

Die Karlsruher Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Hinweise aus der Bevölkerung: Unbekannte haben am Dienstag zwischen 22 und 23 Uhr insgesamt 12 Autos in der Staudingerstraße zerkratzt.