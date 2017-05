vor 1 Stunde Karlsruhe Zeugen gesucht: Unbekannte beschmieren Bankfassade mit Farbe

In der Nacht auf den 1. Mai haben Unbekannte die Fassade der Bank in der Lammstraße großflächig mit Farbe beschmiert, so die Polizei. Derzeit habe man keine Hinweise auf die Täter.

Die Fassade, Türen und Fenster eines in der Lammstraße gelegenen Bankgebäudes haben Unbekannte in der Nacht zum Maifeiertag großflächig mit gelber und roter Farbe beschmiert. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 0721/6663311 entgegen.