vor 41 Minuten Zeugen gesucht: Mann überfällt Karlsruher Spielhalle mit Pistole

Ein schwerer Raub auf eine Spielhalle ereignete sich am Samstag um 21.50 Uhr im Hagsfelder Gewerbegebiet Am Storrenacker, in der Spielhalle "Playpoint". Die Polizei sucht momentan noch nach dem Täter und ruft Zeugen dazu auf, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe zu melden.