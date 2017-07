vor 1 Stunde Karlsruhe Zeugen gesucht: Mann bedrängt Mädchen in Beiertheim

Bei der Suche nach einem noch unbekannten Mann bittet die Polizei um Mithilfe: Sie sucht einen jüngeren Mann, der am sich Freitagabend am Beiterheimer Friedhof an der Ebertstraße/Einmündung Wartburgstraße vor zwei Mädchen entblößt haben soll.