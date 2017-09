Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 20.20 Uhr, in der Karlsruher Douglasstraße, einer 30 Jahre alten Passantin anscheinend absichtlich über den Fuß, als diese sich lautstark mit ihrem Freund auf offener Straße gestritten hatte. Das geht aus einem Pressebericht der Polizei hervor.

Die Unbekannte stieg daraufhin nach Angaben der Polizei, gemeinsam mit einer männlichen Person die an Krücken ging, aus dem weißen Kleinwagen und fragte die 30-Jährige ob alles in Ordnung wäre. "Als die Geschädigte die Fahrzeugführerin mit der Tatsache konfrontierte ihr über den Fuß gefahren zu sein, gab die Unbekannte an, dies absichtlich und nur zum Schutz vor dem Mann getan zu haben," erklärt die Polizei am Mittwoch.

Im Anschluss setzte sie ihre Fahrt in Richtung Amalienstraße fort. Da den Vorfall viele Passanten beobachtet haben sollen, bittet das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, unter 0721/666-3311 um Zeugen oder Hinweisgeber die Angaben über die unbekannte Fahrzeugführerin oder das Fahrzeug machen können.