In der vergangenen Nacht waren wieder Einbrecher unterwegs. Unter anderem erbeuteten die Diebe Tresore mit Geld und Schmuck und ein Fahrrad. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des Freitags verhinderte eine aufmerksame Bürgerin einen Einbruch in eine Apotheke in der Knielinger Reinmuthstraße. Sie nahm um 03.45 Uhr einen Mann wahr, der die Eingangstür aufhebeln wollte. Als der Täter auf die Zeugin aufmerksam wurde, gab er sein Vorhaben auf und flüchtete auf einem Mountainbike in Richtung Elsässer Platz. Die Fahndung der alarmierten Polizei blieb in der Folge ohne Ergebnis.

Der Mann war circa 180 cm groß, von schlanker Statur und mit einer beigen oder hellgrauen Hose sowie einer dunklen Jacke und Mütze bekleidet. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0721/939 4611 beim Polizeirevier West zu melden.

Anwohner sehen Einbrecher im Fahrradladen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Ettlinger Straße eingebrochen. Gegen 2.30 Uhr waren einem Anwohner drei dunkel gekleidete Personen in den Räumlichkeiten des Geschäftes aufgefallen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei waren die Diebe allerdings geflohen. Die folgenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Spur des Trios.

Nach bisherigen Feststellungen wurden zwei hochwertige Mountainbikes der Marke Cube im Gesamtwert von 2.000 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizei Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 entgegen.

Scheibe eingeschlagen und Tresore geklaut

Zwei Tresore mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro wurden bei Wohnungseinbrüchen am Donnerstagabend in der Pforzheimer Nordstadt und in Straubenhardt-Langenalb gestohlen.

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 0.15 Uhr drangen Unbekannte in ein Reihenhaus der Sponheimstraße in Pforzheim ein, indem sie die Wohnzimmerscheibe einschlugen. Im Innern wurden diverse Räume durchsucht, wobei ein freistehender größerer Safe mit Schmuck, Bargeld und diversen Dokumenten komplett gestohlen wurde. Den schweren Wertschrank warfen die Täter kurzerhand über den Balkon auf ein Wiesengrundstück. Aufgrund des hohen Gewichts waren für den weiteren Transport mindestens drei Personen notwendig. Hier ermittelt das Polizeirevier Pforzheim-Nord weiter und bittet Zeugen, sich unter 07231/186 - 3211 zu melden.

In Straubenhardt-Langenalb war in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 22.15 Uhr ein Einfamilienhaus der Gässlerstraße das Ziel von Dieben. Auf unklare Art und Weise waren Einbrecher in die Räume gelangt und durchsuchten die Behältnisse. Hier montierten die Täter einen angeschraubten Möbelsafe ab und nahmen ihn mit. Darin befanden sich Schmuck, Bargeld und Sparbücher. Da zunächst unklar war, ob sich noch Einbrecher im Objekt befinden, wurde mit allen verfügbaren Streifen nach den Dieben gefahndet. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 entgegen.

Einbrecher von Bewohner überrascht

Ein Hausbesitzer wurde am Donnerstag gegen 23.35 Uhr in der Berghausener Lerchenstraße durch zwei Einbrecher wach und schlug sie in die Flucht.

Zunächst war das Duo durch Einschlagen des Fensters einer leeren Einliegerwohnung in das Haus gelangt. Anschließend gelangten sie im Innern durch Aufhebeln einer Wohnungstür in die Räume einer schlafenden vierköpfigen Familie. Der unterdessen wach gewordene Familienvater entdeckte schließlich im Flur die beiden Täter, die sofort die Flucht ergriffen.

Beide waren schwarz gekleidet, einer trug eine Basecap und dessen Komplize eine Wollmütze. Die umgehend von der Polizei eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme der Diebe. Offenbar hatten sie noch keine Beute gemacht, jedoch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.