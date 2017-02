Gleich eine ganze Reihe von Gartenhäusern wurde in der Sonntagnacht aufgebrochen. In Pforzheim wurde im gleichen Zeitraum ein Clubhaus von Einbrechern geplündert.

Mindestens sieben Gartenhäuser brachen Unbekannte in der Nacht zum Montag in der Kleingartenanlage Seewiesenäcker auf. Es wurden überwiegend Werkzeuge gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer in der Nacht zum Montag im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Rüppurr, Telefon 0721/890408 in Verbindung zu setzen.

Aus dem Clubhaus des SK Hagenschieß entwendeten Unbekannte am Wochenende Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verschafften sich die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Vereinsheim und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten im Inneren. Neben mehreren Lautsprecherboxen und einem Laptop erbeuteten die Einbrecher auch einen geringen Münzgeldbetrag.