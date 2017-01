Zeugen gesucht: Einbrecher klaut in Grünwinkel 50 Jahre alte Bratsche

Eine 50 Jahre alte Bratsche im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Einbrecher am Dienstag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr in der Blohnstraße erbeutet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers West habe sich der Unbekannte über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenendhaus verschafft und anschließend sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht. Mit dem in einem braunen Kunstlederkoffer verwahrten Instrument flüchtete er schließlich auf demselben Weg, auf dem er gekommen war.

Wer den Täter beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib der Bratsche machen kann, wird unter Telefon 939-4611 um seine Meldung gebeten.