vor 1 Stunde Linkenheim-Hohstetten Zeugen gesucht: Diebe sprengen Geldautomaten in Linkenheim auf

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte in der Karlsruher Straße in Linkenheim-Hohstetten einen Geldautomaten aufgesprengt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.