Zeugen gesucht: Diebe brechen in Wohnung in Daxlanden ein

Zwischen 7.40 und 22.30 Uhr hebelten die Diebe nach Aussage der Polizei die Terrassentür der in der Rheinstrandallee gelegenen Wohnung auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume auf ihrer Suche nach Wertgegenständen.

Dabei nahmen sie mehrere Laptops und Schmuck an sich, bevor sie schließlich unbemerkt entkommen konnten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/9394611 entgegen.