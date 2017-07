vor 1 Stunde Karlsruhe Zeugen gesucht: Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Karlsruhe

Am späten Samstagmorgen überfiel ein unbekannter Täter ein Spielcasino in der Tullastraße in Karlsruhe, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.