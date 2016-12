vor 5 Stunden Kalsruhe Zeugen gesucht: Betrunkener Zechpreller greift Gäste an

Am Sonntagabend fiel in einem Lokal in der Waldstraße ein Gast auf: Er trat zwei Gästen gegen das Bein und verließ die Gaststätte, ohne seine Rechnung zu begleichen. Nun sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten.