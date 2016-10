Anzeige

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet am Freitagabend gegen 19.20 Uhr der Lenker eines schwarzen Pkw in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte zunächst nach rechts in die Leitplanke, beschädigte mehrere Warnbaken und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort und verließ an der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach die Autobahn.

In die von dem Pkw-Fahrer beschädigten und auf der Fahrbahn liegenden Warnbaken fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer, dessen Pkw beschädigt wurde. Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug, das auf der rechten Seite deutlich beschädigt sein dürfte, werden an das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Telefon 0721 / 944840 erbeten.