Zeuge meldet Einbruch: Polizei nimmt Frau in Grünwettersbach fest

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Nachbarn konnte am Montagabend eine mutmaßliche Einbrecherin in Karlsruhe-Grünwettersbach vorläufig festgenommen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei hervor.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen gelangte die 50-jährige Tatverdächtige kurz vor 22 Uhr auf das in der Straße "Am Herrenweg" gelegene Anwesen und öffnete gewaltsam ein kleines Kellerfenster des Wohnhauses. "Ein aufmerksamer Anwohner konnte dabei ihr Vorgehen beobachten und verständigte die Polizei", so die Polizei.

Die kurz darauf eintreffenden Beamten fanden die Verdächtige noch auf dem betreffenden Anwesen nur wenige Meter vom Kellerfenster entfernt vor und nahmen sie vorläufig fest. Offensichtlich war sie noch nicht in das Gebäude vorgedrungen, so dass nichts aus dem Haus entwendet wurde.

Der Schaden am Kellerfenster beläuft sich nach Aussage der Polizei auf einige hundert Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.