Zwei Männer machen sich in der Mittwochnacht an einem Fahrrad zu schaffen - und wurden dabei beobachtet. Der Zeuge rief die Polizei, der die beiden Diebe festnehmen konnte.

In der Nebeniusstraße beobachtete in der Mittwochnacht ein aufmerksamer Zeuge, wie sich zwei Diebe an einem gesicherten Fahrrad zu schaffen machte. Der Mann verständigte die Polizei, welche die beiden Langfinger in der Nähe des Tatorts festnehmen konnte.

Neben dem geklauten Fahrrad hatten die beiden Diebe noch ein weiteres Rad bei sich. Wem das Fahrrad der Marke "Kalkhoff" gehört, ist bislang nicht geklärt. Beide Räder wurden sichergestellt. "Das Duo muss mit einer Anzeige wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.