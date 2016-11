Wohungen und Firmen im Visier: Diebe schlagen in der Region Karlsruhe zu

Anzeige

Im Dornröschenweg in Daxlanden hebelten Unbekannte am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr die Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Gleichfalls in Daxlanden erbeuteten Diebe am Freitagabend zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr im Kiebitzenweg Bargeld und Schmuck aus einer Erdgeschosswohnung. Sie waren zuvor über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung eingestiegen.

Mit brachialer Gewalt, aber ohne Beute

Ein unbekannter Täter wurde am Freitag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Lerchenstraße in Mühlburg auf frischer Tat gestört. Zuvor hatte er ein Fenster auf der rückwärtigen Seite des Mehrfamilienhauses aufgehebelt und war so in die Erdgeschosswohnung eingedrungen. Als der Wohnungsinhaber zurückkehrte, flüchtete der Täter ohne Beute. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis, teilt die Polizei mit.

Fast 800 Euro Sachschaden entstand an einem Einfamilienhaus in der Hertzstraße der Karlsruher Nordweststadt. Hier hatten Unbekannte am Wochenende mit brachialer Gewalt die Terrassentür aufgehebelt, anschließend das Haus durchwühlt und dieses dann ohne Beute verlassen.

In der Dürkheimer Straße, ebenfalls in der Nordweststadt, hebelten Einbrecher am Wochenende die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung auf. Nachdem sie sämtliche Räume durchwühlt hatten verließen sie die Örtlichkeit ohne etwas mitzunehmen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Zeugen nach Diebstahl in Durlach gesucht

Auch in Durlach kam es zu einem Zwischenfall: In ein Wohnhaus in der Badener Straße brachen Unbekannte am Sonntag ein. Zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Gebäude. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine schwarze Reisetasche und einen Tresor mit diversem Inhalt.

Der Schaden beziffert sich laut Polizei auf insgesamt mehrere hundert Euro. "Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 4907-0 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach", heißt es im Pressebericht weiter.

Friseursalon und Eiscafé aufgebrochen

Darüber hinaus kam es zu einem Einsatz in der Nordweststadt. Unbekannte brachen dort in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Eiscafé ein. Während sie dabei aber deutlich weniger als hundert Euro erbeuteten, verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zwischen 18 und 8.10 Uhr brachen die Diebe die Eingangstüren zu den beiden in der Hambacher Straße gelegenen Geschäften auf. Beide Türen wurden hierbei erheblich beschädigt. Bei ihrer Suche nach Bargeld wurden die Einbrecher aber nur im Friseursalon fündig. Sie entwendeten hier einen zweistelligen Wechselgeldbetrag, bevor sie unbemerkt flüchten konnten. Im Eiscafé hingegen gingen die Einbrecher leer aus.

Nördlicher Landkreis bleibt nicht verschont

m nördlichen Landkreis Karlsruhe waren Einbrecher am Wochenende ebenfalls in drei gemeldeten Fällen aktiv. In Linkenheim hebelten Unbekannte am Freitag gegen 19 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Nelkenstraße auf. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten die die Täter nahezu sämtliche Zimmer, wobei sie einen nicht näher bekannten Bargeldbetrag erbeuten.

Ebenfalls am Freitag hebelten zwei Einbrecher kurz nach 21 Uhr in Hambrücken das Kellerfenster eines in der Hornisgrindestraße gelegenen Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Noch bevor sie dort etwa an sich nehmen konnten, trafen die beiden Diebe auf den anwesenden Hauseigentümer, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Diebe steigen in Pforzheim in Häuser ein

Und auch im Enzkreis waren Diebe nach Aussage der Polizei aktiv. Gleich zwei Mal war dabei Neubulach betroffen. Am Freitag zwischen 16 und 21.15 Uhr drangen Unbekannte in Oberhaugstett in der Theodor-Heuss-Straße durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus ein und erbeuteten rund 500 Euro.

Auf denselben Zeitraum lässt sich ein Einbruch in Neubulach Am Brechgraben eingrenzen, wo nach Aufhebeln einer Balkontür etwa 700 Euro erbeutet wurden. In Wiernsheim drangen Einbrecher zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus nach Aufbrechen eines Fensters ein. Allerdings war dort keine Beute zu machen, zumal sich keine Wertsachen in dem Objekt befanden.

Ob bei einem Einbruch in der Pforzheimer Feldbergstraße etwas gestohlen wurde, ließ sich noch nicht klären. Dort sind Diebe zwischen Freitagabend und Sonntagmittag eingedrungen, nachdem sie an der Rückseite des Wohnhauses eine Scheibe einwarfen.

Mehrere Gartenhausaufbrüche in Pforzheim

In Pforzheim wurden aber nicht nur Wohnungen, sondern auch Gartenhäuser aufgebrochen. Zwischen Freitag und Samstag wurde im Gewann Schelmenäcker in Pforzheim die Metalltür eines Gartenhauses aufgebrochen. Aus diesem und angrenzenden Gebäuden entwendeten die Diebe diverse Elektroartikel im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Bereich der Nordstadt wurden von Samstag auf Sonntag gleich acht Gartenhütten aufgebrochen. Aus den Hütten wurden etliche Gegenstände entwendet. Über den Wert des Diebesguts kann jedoch bislang keine Angabe gemacht werden. Es waren aber nicht die einzigen Fälle in der Region.

Unbekannte erbeuteten zudem am Samstagmorgen einige hundert Euro Bargeld bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Pforzheim-Brötzingen. Zwischen 2.15 und 9.15 Uhr hebelten die Einbrecher das Küchenfenster des in der Amalienstraße gelegenen Gasthauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einige hundert Euro Bargeld aus einem Geldbeutel. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/1863311 entgegen.

Einbrecher lassen Firmentresor mitgehen

Im Laufe der vergangenen Woche sind Unbekannte in ein Haus in der Straße Langenacker in Ettlingen eingebrochen. Die Täter drangen über die Hausrückseite in das Gebäude ein. Sie durchwühlten alle Schränke. Übe die genaue Beute ist noch nichts bekannt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ettlingen, erreichbar unter der Telefonnummer 07243 32000, erbeten.

Darüber hinaus entkamen Einbrecher, die gewaltsam übers Wochenende in eine Firma in der Daimlerstraße in Malsch sind, mit einem Tresor. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten Büro- und Werkstatträume. Außer dem Tresor, in dem sich Bargeld befand, wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Malsch, erreichbar unter der Telefonnummer 07246 1324, erbeten.

Fernseher, Schmuck und Bargeld weg

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Eichwaldstraße in Baden-Baden festgestellt, wie die Offenburger Polizei berichtet. Dort hatten Täter seit Freitag 16 Uhr auf der Gebäuderückseite ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren eingestiegen. Gestohlen wurden ein Flachbildfernseher, ein Blue-Ray-Player sowie ein Staubsauger.

In ein Wohnhaus in der Kappelwindeckstraße in Bühl wurde am Sonntag zwischen 14.15 Uhr und 18.15 Uhr eingebrochen. Dort wurden Zimmer durchsucht. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld. Auf der Gebäuderückseite hatten die Täter eine Tür aufgehebelt und waren so in das Gebäude eingedrungen.