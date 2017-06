vor 1 Stunde Karlsruhe Wohnungsbrand in Karlsruhe: Person springt aus dem Dachgeschoss

Wie die Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt, kam es in der Nacht zum Montag gegen 0.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Augustastraße. Eine Person habe sich demnach durch einen Sprung aus dem Dachgeschoss selbst gerettet.