Die Polizei meldet sieben bislang bekannte Einbrüche in Karlsruhe und der Region. In einigen Fällen steht derzeit noch nicht fest, ob etwas geklaut wurde. Bei anderen Einbrüchen betrug die Beute mehrere hunderte Euro.

Unbekannte Diebe drangen in der Zeit von Dienstag, 8.30 Uhr auf Mittwoch, 22 Uhr in eine Wohnung in der Freiburger Straße in Karlsruhe ein. Über das entwendete Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Auch in Hambrücken versuchten Einbrecher am Mittwoch zwischen 7.50 Uhr und 18.50 Uhr ihr Glück in einem Haus in der Schauinslandstraße. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, so dass nichts entwendet wurde.

In ein Haus im Lerchenweg in Forst drangen Diebe am Mittwoch zwischen 6.40 Uhr und 18.30 Uhr. Nachdem sie durch ein Fenster ins Innere gelangt waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Einbruchssicherung hindert die Diebe an der Tat

Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeuteten Diebe zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, aus einem Firmenanwesen in der Koellestraße im Stadtteil Daxlanden. Dort hatten sie zuvor eine Werkstatttür mit brachialer Gewalt aufgebrochen, um sich mit Werkzeug zu rüsten. Anschließend schlugen die Einbrecher ein Fenster eines Bürogebäudes ein und öffneten mit einem zuvor ergatterten Trennschneider den Firmentresor, worin sich das Bargeld befand.

Zwei unbekannte Täter versuchten am Mittwoch um 4.45 Uhr gewaltsam in einen Friseursalon in der Riedstraße einzudringen. Dank einer einbruchsgesicherten Eingangstür gelang es den Langfingern jedoch nicht, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Ein aufmerksamer Passant konnte die Tat beobachten. Die Diebe waren etwa 20 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkel gekleidet und trugen einen Schal oder Tuch zur Maskierung.

Einbrecher setzten Alarmanlage außer Betrieb

Im Heideweg hebelten Einbrecher zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 4:35 Uhr, die Eingangstür einer Bäckereifiliale auf und stahlen anschließend einem grauen Wandtresor, in welchem sich mehrere hundert Euro Bargeld befand.

In Mühlburg kam es Donnerstagfrüh gegen 3.45 Uhr in der Rheinstraße zu einem Einbruch in eine Spielothek. Um sich Zutritt in das Innere zu verschafften, durchtrennten die dreisten Diebe zunächst das Kabel der Alarmanlage und hebelten anschließend die Eingangstür auf. Aus der Theke wurde daraufhin eine schwarze Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen.

In zwei benachbarte Servicefirmen für Autokennzeichen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Mühlacker Vetterstraße eingebrochen. Jeweils durch ein Fenster drangen die Täter zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und 18 Uhr des Vorabends in die Räume ein. Während in einem Geschäft ein Kaffeevollautomat und eine Registrierkasse im Gesamtwert von 400 Euro gestohlen wurden, kam bei dem zweiten Einbruch offenbar nichts abhanden.

Die Polizei ruft Zeugen dazu auf, sich mit Hinweisen an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.