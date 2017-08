vor 2 Stunden Thomas Riedel Stutensee Wohnungen statt Lachwald: Initiative fordert Bürgerentscheid

In Stutensee regt sich der Widerstand: Mehr als doppelt so viele Unterschriften, wie für ein Bürgerbegehren benötigt werden, wurden am Montag an die Stadtverwaltung übergeben. Droht nun das Projekt "Bebauung des Lachwalds" zu kippen?