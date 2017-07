vor 1 Stunde Karlsruhe Wohnung aufgebrochen: Einbrecher schlagen in Südweststadt zu

Einbrecher haben am Donnerstagabend in der Karlsruher Südweststadt zugeschlagen: Wie die Karlsruher Polizei berichtet, verschafften sich die Täter zwischen 12.45 und 19.30 Uhr auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße. Dort entwendeten sie Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.