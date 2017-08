vor 38 Minuten Julia Wessinger Karlsruhe Wohnmobil-Stellplätze für Karlsruhe: Stadt startet einen neuen Versuch

In Karlsruhe fehlt es an gut ausgestatteten Stellplätzen für Wohnmobile. Nach vielen Diskussionen ohne Ergebnis könnte sich aber doch etwas in dieser Frage tun: Bürgermeister Michael Obert will einen neuen Anlauf für den Standort in Rüppurr in unternehmen. Was sagen die Gemeinderatsfraktionen dazu?