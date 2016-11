Wohnhauseinbrüche in Karlsruhe-Neureut: Täter sind flüchtig

Anzeige

Im ersten Fall wurde eine Nachbarin gegen 18.15 Uhr auf den Einbruch in ein Reihenhaus in der Lothar-Kreyssig-Straße in Karlsruhe-Neureut aufmerksam. Dort hatte offenbar ein Einzeltäter auf der Rückseite des Gebäudes die Terrassentür aufgebrochen und war gerade dabei, das Schlafzimmer der ortsabwesenden Hausbewohner zu durchsuchen. Als der Einbrecher die Nachbarin bemerkte, flüchtete er zu Fuß. Vom Täter liegt keine Beschreibung vor. Der Sachschaden an der Tür dürfte etwa 600 Euro betragen.

In einem zweiten Fall, gegen 18.45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Sanddornweg in Karlsruhe-Neureut eingebrochen. Auch hier hebelte ein männlicher Täter die Terrassentür auf und gelangte ins Wohnzimmer. Dort wurde er von der Hausbesitzerin überrascht. Der Mann flüchtete ohne Diebesgut über die Terrasse und den Garten und konnte unerkannt entkommen. Er soll etwa 180 cm groß gewesen sein. Außerdem hatte er eine sportliche Figur und war komplett dunkel gekleidet.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/96718-0, bittet um Zeugenhinweise.