In Karlsruhe fehlen aktuell rund 2.500 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen. Höchste Zeit etwas zu tun - denkt sich die Stadtverwaltung und fordert vom Gemeinderat über hundert neue Plätze für Kinder durch neue Kita-Projekte zu schaffen.

Insgesamt 17.033 Kinder - davon 8.189 Kinder unter drei Jahren und 8.844 Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt - lebten im Juni 2016 in Karlsruhe. Im März 2017 konnten laut Stadtverwaltung lediglich 2.866 Kita-Plätze für die unter Dreijährigen und 7.829 Betreuungsplätze für die Kinder ab drei Jahren angeboten werden.

Diese Situation soll sich jetzt ändern, meint die Stadtverwaltung in ihrer aktuellen Beschlussvorlage an den Gemeinderat, der am Dienstag, 21. November, öffentlich tagt. Vor allem auch deswegen, weil sich die Lage nicht geändert hat und auch jetzt in der Fächerstadt noch rund 2.500 Betreuungsplätze fehlen. In sechs der Karlsruher Stadtteile sei die Zahl der fehlenden Plätze im dreistelligen Bereich.

Anstieg der Kinderzahlen ist wahrscheinlich

Die Stadt erklärt hierzu ergänzend: "Zieht man die Prognosedaten des Amtes für Stadtentwicklung hinzu, ist künftig mit einem weiteren Anstieg der Kinderzahlen zu rechnen, was einen erhebliche Handlungsbedarf für die nächsten Jahre generiert und die Fortsetzung des Kita-Ausbaus erforderlich macht."

Aber nicht nur deshalb soll nach Meinung der Stadt jetzt etwas getan werden: Zu beachten sei auch, dass der Gesetzgeber einen Handlungsbedarf unter anderem durch eine Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr vorschreibt.

Rund 120 Plätze sollen geschaffen werden

Doch was genau soll getan werden? "Zur Neuaufnahme in die städtische Bedarfsplanung stehen eine neue städtische Außengruppe in Rintheim, eine neue Kindertageseinrichtung in Durlach und die Erweiterung der städtischen Kindertageseinrichtung in Hohenwettersbach an," so die Stadt.

Insgesamt können mit diesen neuen Kita-Projekten 121 neue Betreuungsplätze geschaffen werden. 49 davon für Kinder unter drei Jahren und 72 für die etwas älteren Kinder. Ermöglicht werde die Neuerung in Rintheim durch die Schließung des eingruppigen Horts an der Heinrich-Köhler-Schule. In den dort freigewordenen Räumen soll, so der Plan der Stadt, eine Krippengruppe untergebracht werden.

Neue Plätze in Durlach und Hohenwettersbach

"In Durlach-Aue steht in der Steiermärker Straße ein Grundstück zum Verkauf, das Platz für eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung bietet," informiert die Stadt weiter. An diesem Standort sollen dann in zwei Krippengruppen, zwei altersgemischten Gruppen und zwei Kindergartengruppen insgesamt 90 neue Betreuungsplätze entstehen.

In Hohenwettersbach sei der Plan, die städtische Kindertageseinrichtung im Spitalhof um anderthalb neue Gruppen zu erweitern. Dies sei möglich, da die Stadt das "Milchhäusle" als Räume für den Kleinkind- und Personalbereich benutzen könne. Ob neue Plätze allerdings tatsächlich geschaffen werden oder diese eine Wunschvorstellung der Karlsruher Eltern bleiben, entscheidet der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung.

Hier sollen die Plätze entstehen:

