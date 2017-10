Winterzeit in Karlsruhe: Heute wurde die Uhr um eine Stunde zurückgedreht

Es ist wieder soweit: Wie in jedem Jahr wurden auch in diesem Oktober die Uhren von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. Heute Nacht wurde die Zeit von 3 Uhr um eine Stunde zurückgestellt.

Mit der Winterzeit gilt in Deutschland wieder die sogenannte "Normalzeit" - sprich die mitteleuropäische Zeit (MEZ) - die folgende Änderungen mit sich bringt: In der Nacht der Umstellung bekommen alle eine Stunde Schlaf geschenkt. Eher weniger erfreulich ist allerdings, dass es ab sofort wieder eine Stunde früher dunkel wird.

Bei der Umstellung ist nicht viel zu beachten: Lediglich analoge Armbanduhren oder auch Wanduhren müssen von Hand umgestellt werden. Funkuhren, Handy- oder auch PC-Uhren sollten das von alleine tun.

Frauen haben fast doppelt so oft Schwierigkeiten

Doch wie reagieren die meisten Menschen darauf? Die Krankenkasse DAK-Gesundheit hat die Antwort: "Den Menschen in Deutschland macht die Zeitumstellung zu schaffen," so die Krankenkasse. Vor allem Frauen würden darunter leiden. Im Vergleich zu den Männern (16 Prozent) haben sie mit 28 Prozent fast doppelt so oft Schwierigkeiten mit der Zeitumstellung. Das ist das Ergebnis einer aktuellen und repräsentativen Umfrage der DAK-Gesundheit.

Insgesamt habe bereits mehr als jeder Fünfte schon einmal körperliche oder psychische Probleme damit. "Fast drei Viertel aller Befragten halten die Zeitumstellung für überflüssig und plädieren dafür, sie abzuschaffen," erklärt Michael Richter, Leiter der DAK-Gesundheit in Karlsruhe.

Mehr zum Thema:

Wie die Zeitumstellung bei Kindern gelingt

Gefahr von Wildunfällen steigt nach Zeitumstellung