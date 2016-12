vor 3 Stunden Karlsruhe Winterlicher Wettkampf: 5. Eisstockturnier geht in Karlsruhe an den Start

In der "Stadtwerke Eiszeit" findet am Donnerstag, 19. Januar das jährliche Eisstockturnier statt. Bereits zum fünften Mal treten die Teams vor dem Schloss gegeneinander an. Auf der Eisfläche kann jeder aktiv werden, der Lust hat.