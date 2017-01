Die anhaltende Kälte hat nun auch Auswirkungen auf die städtische Müll-Abholung. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Die Bio-Tonne wird in einigen Stadtteilen daher nicht geleert.

Aufgrund der winterlichen Bedingungen und den verstärkten personellen Einsätzen des städtischen Winterdienstes können in dieser Woche in einigen Stadtteilen die Biotonnen nicht geleert werden, so die Stadt. In der kommenden Woche solle dann der normale Rhytmus der wöchentlichen Entleerung wieder aufgenommen werden.