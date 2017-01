Karlsruhe ist in Winterstimmung: Schneebälle fliegen und kleine Karotten werden zu Schneemann-Nasen. Nicht nur die menschlichen Einwohner der Fächerstadt freuen sich über die erste weiße Pracht, sondern auch die Bewohner des Karlsruher Zoos haben sichtlich Spaß.

Die beiden jungen Schneeleoparden tollen im Freigehege und erfreuen sich am Winter-Wetter. "Gerade jetzt im Winter lassen sich die Tiere herrlich beobachten", schreibt der Karlsruher Zoo. Kein Wunder - ist die vom Aussterben bedrohte Raubkatze doch vor allem in Gebirgen von über 2.500 Metern, unter anderem in China, der Monogolei und Nepal zu Hause.

Frank, das Albinio-Känguru

Entspannter geht es das Benettkänguru Frank an. Das zweijährige Albino-Känguru kann es in Sachen Tarnung locker mit dem Schneeleoparden aufnehmen.

Entspannung im Eisbären-Gehege

Die Eisbären genießen die winterlichen Temperaturen und liegen entspannt in ihrer Schollenlandschaft. Wenn es nach den großen Raubtieren geht, dürfte es sicher noch etwas kälter werden. Das gelbliche Fell ist übrigens ganz normal: Der Grund sei relativ simpel, erklärt der Zoo auf seiner Facebook-Seite. Die Tiere wälzen sich gerne in Sand und Erde. "Und dazu haben sie auch bei uns die Möglichkeit im oberen Teil der Anlage. Die Haare selbst sind nicht farblos/weiß und auch in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gibt es nicht nur Schnee und Eis. Im arktischen Sommer wälzen sich die Tiere ebenfalls im Bodengrund", so der Zoo.

Und bei den Nachbarn... ?

Bei den Seelöwen im Nachbargehege sieht Winterstimmung in etwa so aus:

Bambus-Mahlzeit im Schnee

Der Namenspate eines gängigen Internetbrowsers - in China wird der kleine Panda als Feuerfuchs (engl. Firefox) bezeichnet - kommt bestens mit den niedrigen Temperaturen zurecht. Die kleinen Pandas gelten als hitzeempfindlich, sie fühlen sich bei Temperaturen unter 25 Grad Celsius wohl. Und der Bambus schmeckt offensichtlich auch inmitten von Schnee.



Elefant auf Eis

Vollkommen bezaubernd ist allerdings Elefanten-Dame Jenny: Grazil und elegant holt sie sich ihren Apfel vom Eis. "Manchmal steigt die 33-jährige Elefantenkuh auch bei Schnee und Eis komplett in das Wasserbecken", informiert der Zoo Karlsruhe. Diesmal wird der Apfel von Jenny jedoch nur vorsichtig mit dem Rüssel 'gefischt'.



Hier gibt es weitere Winter-Eindrücke aus dem Karlsruher Zoo: