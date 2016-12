Windrad in Karlsruhe: Forschungsinstitut will eigenen Strom erzeugen

Im Grötzinger Ortschaftsrat gaben unlängst Professor Dr.-Ing. Peter Elsner und Professor Dr. Jens Tübke einen Überblick über die anstehenden Baumaßnahmen auf dem Gelände des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT). Anlass ihres Besuchs war ein Antrag der Grünen Liste Grötzingen (GLG), die anlässlich des Baus eines Windrads Auskunft über zukünftige Projekte forderten.

In der Novembersitzung des Rates kamen Elsner und Tübke dieser Aufforderung nach und informierten das Gremium. Dr. Tübke gab einen Überblick über die Historie, Sinn und Zweck des Windrads, das im Februar aufgebaut werden soll und nach der Abnahme durch den TÜV im März dann auch in Betrieb genommen werden kann.

Windrad nur für Forschungszwecke

Für mindestens zwölf Jahre soll der 148 Meter hohe Bau dann mit Hilfe des Windes Energie erzeugen. Ziel der Forschungen ist die Entwicklung einer neuartigen Batterie, die es möglich machen soll, den Strom dann direkt vor Ort zu speichern. Baubeginn für das Windrad und die Nebengebäude, die die Batterie beherbergen, war schon 2014, 2015 wurde das Gebäude für die Batterie fertiggestellt, in den vergangenen Wochen wurde dann die Batterie installiert. Turbine und Turm werden von 26. Januar bis 1. Februar angeliefert - und zwar per Schwertransport über die Straßen in der Region - und von 9. bis 16. Februar dann aufgestellt und montiert. Ab 17. Februar findet dann einen Monat lang ein Probebetrieb statt, danach erfolgt die Abnahme durch den TÜV.

Das ICT will sich selbst mit Strom versorgen

Der dort gewonnene Strom werde ausschließlich vom ICT verwendet, erklärte Dr. Tübke, der betonte, dass langfristig neben dem Windrad auch noch eine Photovoltaikanlage installiert werden solle. Zusammen mit dem bereits arbeitenden Blockheizkraftwerk möchte sich das ICT dann in fünf Jahren autark mit Strom versorgen. "Das ist unsere Vision", so Tübke weiter.

In drei bis vier Jahren soll auf dem Gelände des ICT dann ein neues Laborgebäude entstehen, dafür gebe es aber noch keine Finanzierung, wie der Institutsleiter Professor Peter Elsner in seinem Vortrag betonte. Eine Anlage zur Freibewitterung, in der Stoffe auf den Einfluss der Witterung untersucht werden, wird ebenfalls in den kommenden Jahren gebaut. Eine neue Kantine, ein Sicherheitszentrum und ein Gebäude für Umwelttechnik sollen innerhalb der nächsten drei Jahre realisiert werden. "Dann ist das Gelände aber auch voll", so Elsner abschließend.