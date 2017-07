Der Karlsruher Zoo ist um einen neuen Bewohner reicher: Wie die Stadt mitteilt, wurde am Samstagabend während des Nacht-Zoos ein kleiner Seehund auf die Welt gekommen - vor den Augen der Zoobesucher. Mittlerweile steht fest, dass es ein männliches Jungtier ist.

Der kleine Seehund trägt den Namen Felix, ist 70 Zentimeter lang und wiegt knappe zehn Kilogramm. "Es ist immer wunderbar, so etwas direkt mitzuerleben. Dass diesmal auch ganz viele Besucher die Geburt mitansehen konnten, macht es noch außergewöhnlicher", so Matthias Reinschmidt. Durch die Abendveranstaltung "Nacht-Zoo" standen zahlreiche Menschen vor der Anlage. "Und Felix hat sie glücklich gemacht", wird Reinschmidt in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

"Bereits nach einer knappen Stunde war Felix das erste Mal im Wasser. Schwimmen können Seehunde von Geburt an, auch wenn die ersten Bewegungen im Wasser noch etwas ungelenk anmuten", heißt es in der Pressemitteilung.

Felix ist nach Angaben der Stadt das sechste Jungtier von Alf und Gina im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Alf wurde 1988 in Neunkirchen geboren und ist schon seit 1989 in Karlsruhe. Die 1992 geborene Gina lebt seit 1993 im Badischen. Seehunde bewohnen in der Natur küstennahe Gebiete von Nordatlantik und Nordpazifik, in Europa von Nowaja Semlja bis zur Bretagne. Die Tiere leben auch an der deutschen Nord- und Ostseeküste, besonders häufig im Wattenmeer.