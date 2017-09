Wiesngaudi in Karlsruhe: 5. Oktoberfest verwandelt Messplatz in Party-Location

Alle Dirndl- und Lederhosen-Liebhaber aufgepasst! Auch dieses Jahr verwandelt sich der Karlsruher Messplatz im Rahmen des fünften Oktoberfestes wieder in eine Party-Location: An den Wochenenden vom 22. und 23. September, vom 29. und 30. September sowie am 2. Oktober steigt dort bei zünftiger Musik, frisch gezapftem Bier und einer deftigen Brotzeit, eine Mordsgaudi.

Bereits zum fünften Mal findet fünf Abende lang die Wiesngaudi im bayrischen Bierzelt auf dem Messplatz statt - und das nach Angaben der Veranstalter dieses Jahr mit einem neuem Zusatzevent: die rockige Afterworkparty mit Livemusik im Wiesnstyle. Mit dem "1. Karlsruher Rocktoberfest", das am 28. September steigen wird, versprechen die Veranstalter eine Ergänzung zum Oktoberfest mit Rockmusik von unterschiedlichen Livebands wie "Me And The Heat", "Sean Treacy Band" und "Danny & The Boys".

Unverändert bleibt allerdings die echte bayrische Musik: Die Partybands "Saxndi" und "Topsis" sorgen mit Klassikern und Charthits auch 2017 für Wiesn-Stimmung. So erklärt Veranstalterin Petra Noll zur Besonderheit des Events: "Der original Wiesn-Charme in einem echten Festzelt ist uns besonders wichtig. Dazu gehören deftige bayerische Speisen, leckeres Bier und zünftige Musik."

Rund 10.000 Besucher im vergangenen Jahr

Allein im letzten Jahr zählte das Karlsruher Oktoberfest nach Angaben der Veranstalter rund 10.000 Besucher - und solch eine Zahl wird auch dieses Jahr erwartet: Bereits jetzt sind demnach an beiden Samstagen die Tische in den Boxen sowie alle Einzeltickets komplett ausverkauft. An allen anderen Tagen - auch zur Eröffnung - seien allerdings noch Wunschtische und Einzelkarten in allen Kategorien verfügbar, so der Veranstalter.

Mehr Informationen dazu und die Möglichkeit zur Tischreservierung sind unter www.karlsruher-oktoberfest.de zu finden. Das Festzelt ist täglich von 17.30 Uhr bis 24 Uhr geöffnet.

