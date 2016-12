Wieder ein Kindergarten: Drei Einbrüche in der Region in der Nacht auf Freitag

Zwei Einfamilienhäuser und ein Kindergarten haben sich die Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag als Ziel ausgesucht. Das berichtet die Polizei. Ein Kindergarten ist innerhalb eines Monats schon zum zweiten Mal betroffen.

Goldschmuck von noch unbekanntem Wert erbeuteten am Donnerstag Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wolfartsweier. Die Unbekannten hebelten zwischen 15:30 und 18:35 Uhr ein Fenster des in der Schloßbergstraße gelegenen Gebäudes auf. Nachdem sie hierüber in das Haus eingedrungen waren, durchwühlten sie sämtliche Zimmer und nahmen bei ihrer Suche mehrere Schmuckstücke an sich. Mit der Beute konnten die Täter schließlich unerkannt flüchten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Bei der Tat gestört worden

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Mingolsheim eingebrochen, wurde bei seinem weiteren Vorhaben aber von einer anwesenden Pflegekraft gestört.

Der Einbrecher hebelte kurz nach 20 Uhr ein Kellerfenster des in der Brahmsstraße gelegene Gebäudes auf und gelangte anschließend über die danebenliegende Kellertür ins Innere. Von dort aus begab er sich ins Erdgeschoss, wo er von der Pflegerin, die von den Geräuschen aufmerksam geworden war, überrascht wurde. Der Täter ergriff sofort die Flucht und verließ das Haus auf dem gleichen Wege wie er gekommen war. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Dieb in der kurzen Zeit keine Gelegenheit, etwas zu erbeuten.

Der Ganove konnte als schlank und etwa 180-185 cm groß beschrieben werden. Er hatte helle Haare und war mit einer dunkelblauen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet. Zudem trug er eine Taschenlampe bei sich. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Berghausener Kindergarten schon wieder Opfer eines Einbruchs

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ist der Am Stadion in Berghausen gelegene Gemeindekindergarten von einem Einbrecher heimgesucht worden. Das geschah in der Nacht zum Freitag zwischen 18.30 und 6.30 Uhr. Auch diesmal gelangte der Täter von der angrenzenden Grünfläche aus an das Gelände und hebelte dasselbe Fenster auf wie bei der ersten Tat. Nachdem er in den Gruppenräumen sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt hatte, entkam der Unbekannte schließlich mit drei Laptops und einem geringen Bargeldbetrag.

Bei ihren Ermittlungen bitten die Beamten des Polizeipostens Pfinztal auch um Mithilfe der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (0721) 49070 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebeten.