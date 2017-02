Die Grünen setzen sich Erhalt der Schilfbestände am Knielinger See ein. Das Schilf sei wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, weshalb man dem Rückgang des Grases entgegenwirken müsse.

Die Grünen-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat ist besorgt über den Rückgang der Schilfbestände am Knielinger See. Das Schilf im Wasser stelle Laichplätze und Rückzugsräume für die Fische bereit, viele Tauchvogelarten würden im Schilf brüten und Singvögel würden das Röhricht zur Nahrungssuche nutzen. Der schleichende Verlust von Schilfflächen sei deshalb eine ernsthafte Bedrohung für den Erhalt der Artenvielfalt.

Als Vertreter der Naturschutzverbände vor Ort waren, sei diese Befürchtung bestätigt worden. Ein Artenrückgang sei bereits erkennbar. So habe etwa die Zahl der Haubentaucher in den letzten Jahren abgenommen.Die Grüne möchte von der Stadtverwaltung wissen, wie sich die Schilfbestände an den geschützten Gewässern in Karlsruhe entwickeln, erklärt die Fraktion in einer Pressemitteilung.

Mit ihrer Initiative soll die Einrichtung von zusätzlichen Schilfentwicklungs- und Beobachtungszonen erreicht werden. Große Chancen würden die Grünen durch eine deutliche Verringerung der 160 Bootsliegeplätzen am Ufer sehen. Darüber solle die Stadtveraltung mit dem Angelverein verhandeln. Angestrebt werden soll außerdem die Verlagerung des direkt am Ufer stehenden Bruthauses an einen ökologisch weniger sensiblen Standort. Der Anglerverein habe dazu seine Bereitschaft signalisiert.

"Aus unserer Sicht wäre es hilfreich, wenn für unsere Karlsruher Standorte ein wissenschaftliches Gutachten eingeholt werden würde", so Renate Rastätter und Johannes Honné von den Grünen. Das im Wasser befindliche Schilf ginge vielerorts in Mitteleuropa zurück. Trotz verschiedener Untersuchungen gäbe es dazu allerdings noch keine umfassenden Erkenntnisse über die Ursachen.