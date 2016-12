Wetter an Weihnachten: Nix mit Schnee in Karlsruhe!

Der Traum von der weißen Weihnachten ist endgültig ausgeträumt. Meteorologen sagen für die Festtage ein aus dem vergangenen Jahr bekanntes Wetter voraus. So soll es an den Feiertagen in Karlsruhe fast durchweg zweistellige Plusgrade haben.

"Die lange Zeit herrschende Hochdruckwetterlage geht pünktlich zu Weihnachten zu Ende. Damit endet allmählich auch die wenig ereignisreiche und im Rheintal trübe und kalte Hochnebellage", beschreibt Bernhard Mühr vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

An Heiligabend erreicht Karlsruhe voraussichtlich schon morgens ein Tiefenausläufer, so Mühr weiter. "Er führt mildere Atlantikluft heran und bringt etwas Regen mit. Bei Temperaturen, die am Nachmittag nahe 10 Grad, liegen." Weiße Weihnacht sieht anders aus. Schnee fällt, wenn überhaupt, nur im Schwarzwald oberhalb von 900 Metern.

Bis zu 13 Grad am 1. Weihnachtsfeiertag

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am 1. Weihnachtsfeiertag. Es wird wolkig, Regen fällt allerdings nur wenig. Zeitweise kann sich sogar mal die Sonne blicken lassen. Und im Gegensatz zu Heiligabend wird sogar noch ein wenig wärmer: Die Höchsttemperaturen können bis zu 13 Grad erreichen. Von Südwesten bläst gleichzeitig ein frischer bis starker Wind.

"Auch der 2. Weihnachtstag kommt zunächst mit zweistelligen Plusgraden daher, bevor voraussichtlich am Nachmittag aus Nordwesten eine Kaltfront eintrifft", so Mühr. Das bedeutet für Karlsruhe: Den Schirm beim Nachmittagsspaziergang besser gut festhalten. Denn mit der Kaltfront kommt Regen und viel Wind.

Schnee? Dieses Jahr nicht mehr!

Mit der Kaltfront kommt auch wieder ein Temperaturwechsel und es wird wieder kühler: "Hinter der Kaltfront störmt deutlich kühlere Luft ein und der 27. lässt freundliches Wetter erwarten mit Tageswerten der Temperatur nur noch um 5 Grad", beschreibt Mühr weiter.

Und das Thema "Schnee"? Das hat sich in diesem Jahr erledigt, so der Wetterexperte. Denn zum Ende des Jahres hin würde der Einfluss eines Hochdruckgebiets wieder kräftiger in der Fächerstadt zu spüren sein. Damit muss bis ins neue Jahr hinein gewartet werden, bis in Karlsruhe Schnee fällt.