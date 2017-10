vor 1 Stunde Stuttgart Wetter-Besserung im Südwesten in Sicht: Aber nur kurz

Nach durchwachsenen Tagen ist zur Wochenmitte hin wieder besseres Wetter in Sicht. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte es im Südwesten trocken und vergleichsweise mild sein, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag ankündigte.