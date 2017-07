vor 1 Stunde Karlsruhe/ Malsch Wettbewerb gegen Komasaufen: Schülerin aus Malsch zählt zu Gewinnern

Rund 7.000 Schüler beteiligen sich als Nachwuchskünstler unter dem Motto "bunt statt blau" am Plakat-Wettbewerb der DAK-Gesundheit zum Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen. In der Region Karlsruhe zählt Kim Grünewald von der Hans-Thoma-Schule in Malsch zu den Gewinnern.

In Karlsruhe wurden die Preise der Kampagne von der Krankenkasse DAK-Gesundheit und der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler verliehen. "Jugendliche müssen lernen, mit Alkohol vernünftig umzugehen. Wenn schon zehnjährige Kinder betrunken in der Klinik landen, müssen wir handeln".



Wichtig für die Jury war laut Pressemitteilung auch Auswege und Alternativen zu zeigen. Das sei das Besondere dieser mehrfach ausgezeichneten Präventionskampagne. Den zweiten und dritten Platz belegten Franziska Rother und Diana Bachrouche.



Auch Kunstlehrerin Franziska Haberkorn freut sich über die teilnehmenden Schüler aus Malsch. "Das Thema ist nach wie vor brisant. Jeder Jugendliche mit Alkoholvergiftung ist einer zu viel. Wenn sich Jugendliche intensiv und kreativ mit dem Thema beschäftigen, hat dies meist positive Folgen. Viele Teilnehmer gehen vernünftiger mit Bier, Schnaps oder Wein um."