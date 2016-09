Anzeige

Am kommenden Sonntag, 18. September, findet zum fünften mal das "Westwind"-Fest statt. Der Verein "Westwind Karlsruhe e.V." organisiert das Fest im Viertel rund um den Gutenbergplatz. Von 12 bis 21.30 Uhr soll er Ort für Kultur und Kulinarisches sein. Die Besucher können dabei Künstlern, Geschäftsleuten und Gastronomen aus dem Viertel begegnen und kulturelle Erlebnissen machen.

Über 20 Läden, Ateliers und Lokale im Karree zwischen Yorck- und Schillerstraße, Kaiserallee und Weinbrennerstraße öffnen ihre Räumlichkeiten ab 12 Uhr für musikalische Darbietungen, Lesungen und Ausstellungen, dabei präsentieren sie die kulturelle Vielfalt in Karlsruhes Westen. Durch Musiker und Jongleure auf den Straßen wird den Besuchern der Weg zu den Attraktionen gewiesen. Gastronomen aus der Weststadt sollen für kulinarischen Genuss auf dem Platz sorgen.

Informationen rund um das "Westwind"-Fest gibt es am Infostand auf der Ostseite des Gutenbergplatzes. Der Verein Westwind Karlsruhe wird Buttons, Plakate, Umhängetaschen und weiße fliegende Ballons verkaufen.

Ein inklusives Projekt ist die Künstleroase auf dem Gutenbergplatz. Dort werden Bühnenkünstler mit Speisen und Getränken von Jugendlichen mit und ohne Behinderung versorgt. Das Fest kann mit einem Loskauf unterstützt werden, dabei gibt es ein Kräutertöpfchen zu gewinnen. Für die Kinder gibt es eine Westwindrallye, auf dieser die Besonderheiten der Weststadt entdeckt werden können.

Eigenen Stuhl mitbringen nicht vergessen

Die Besucher dürfen ihren eigenen Stuhl mitbringen, den sie während der Tour durch das Viertel in der "Stuhl-Garderobe" aufgeben können. Alte Stühle können bei einem Workshop auf dem Schulhof der Gutenbergschule künstlerisch auf aufgemöbelt werden. Das originellste Ergebnis wird einen Preis erhalten, so der Verein "Westwind" Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Höhepunkt und Abschluss des "Westwind"-Fests wird ein Konzert auf dem Gutenbergplatz mit dem Paten der deutschen Soulmusik Edo Zanki, der mit Jörg Dudys (guitars) und Maze Leber (keyboards) sein. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr. Ausklang des Fests ist um 21.30 Uhr. Einen Überblick über das komplette Programm des "Westwind"-Fests gibt es im Internet auf www.westwind-karlsruhe.de.