Wer kennt diesen Mann? Polizei sucht mit Bild nach Täter

Der Unbekannte soll in Krankenhäuser und Kliniken in Karlsruhe, Langensteinbach, Bad Schönborn und Pforzheim gegangen und dort aus Patientenzimmer Geldbörsen gestohlen haben. Neben Bargeld erbeutete der Täter in acht Fällen auch die EC-Karte der Geschädigten.

Mit den Karten wurden dann unverzüglich an verschiedenen Geldausgabeautomaten Abhebungen durchgeführt. Hierbei wurde der Unbekannte videografiert. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Wer Hinweise zur Identität des Gesuchten geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/9395555 in Verbindung zu setzen.