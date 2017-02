Am Dienstagmorgen sind beim Rheinhafen ein Autofahrer und ein Radfahrer zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an einer Ampel. Beide Betroffenen gaben an, dass sie Grün gehabt haben.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Rheinhafenstraße. Gegen 6.35 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Radfahrer auf der Rheinhafenstraße in nördliche Richtung. In Höhe der Einmündung der Südbeckenstraße fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw vom Gelände des Anwesens Rheinhafenstraße 9 auf die Straße und stieß mit dem Radfahrer zusammen, der leicht verletzt wurde. So der Bericht der Polizei.

Die Ausfahrt ist durch eine Ampel geregelt. Beide Unfallbeteiligte gaben an bei Grünlicht gefahren zu sein. Aus der Südbeckenstraße fuhr zum Unfallzeitpunkt ein orangefarbener Lkw in dem drei Personen saßen. Der Fahrer hielt kurz an der Unfallstelle an und fuhr dann weiter. Dieser und die beiden Mitfahrer werden dringend als Zeugen gesucht und gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.