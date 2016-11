Anzeige

Eigentlich ist er ein Vereinsmitglied wie jedes andere auch. Er tut viel, um ein positives Bild von sich zu vermitteln. Vielleicht ist er sogar Trainer und genießt das Vertrauen von Kindern, Eltern - im Grunde aller Vereinsmitglieder. Nicht plötzlich, sondern nach und nach geschieht es dann: Ganz langsam intensiviert er den Kontakt zu einem Kind oder Jugendlichen. Dann kommt es zu Versprechungen, Geheimhaltungen oder Drohungen.

So beschreibt Svenja Pabst das Verhalten, welches einem sexuellen Missbrauch in vielen Fällen voraus geht. Pabst arbeitet bei der Fachstelle "Kein Missbrauch!" des Stadtjugendausschusses und der Sportkreisjugend in Karlsruhe. Die Expertin weiß: Die Täter gehen meist sehr strategisch vor. Auch im Verein kann es dann zu Übergriffen kommen. "Die Gefahr von grenzverletzendem Verhalten und sexualisierter Übergriffe besteht in vielen Lebensbereichen, so auch in Sportvereinen", mahnt die Expertin.

Keine sicheren Zahlen, dafür eine hohe Dunkelziffer

Konkrete Zahlen, in wie vielen Fällen es in Karlsruher Vereinen zu Missbrauchsfällen gekommen ist, existieren nicht. "In Deutschland gibt es aktuell für Vereine und Jugendgruppierungen keine belastbaren Zahlen", schildert Pabst. Auch für Karlsruhe existiere keine separate Aufschlüsselung von Fallzahlen aus Sportvereinen.

Statistisch gesichert ist, dass in Deutschland jährlich mehr als 14.000 Kinder in Deutschland Opfer von sexuellen Missbrauchs werden. Dies zeigt eine Studie der Universität Regensburg, die vom Familienministerium gefördert wurde. Bei 98 Prozent der Täter handelt es sich um Männer. In Karlsruhe selbst gingen die Fallzahlen des "Sexuellen Missbrauchs" von Kindern zum zweiten Mal in Folge auf insgesamt 30 Fälle zurück (Anm. d. Red.: Hierbei sind auch Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern durch exhibitionistische Handlungen mitgerechnet).

Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann nur erahnt werden. "Da es Betroffene meist hohe Überwindung kostet, sich mitzuteilen, ist davon auszugehen, dass es eine große Dunkelziffer gibt", meint Pabst. Manche Quellen würden von einem Verhältnis von 1:20 sprechen. "Dass über 60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg in einem Sportverein angemeldet sind, macht die Notwendigkeit von Präventionsarbeit jedoch sehr deutlich", betont die Expertin.

"Ein Kind muss Erwachsene oft bis zu sieben Mal ansprechen"

Aber warum ausgerechnet Sportvereine? "Körperlichkeit und emotionale Nähe sind im Sport von zentraler Bedeutung", erklärt Pabst. Sie sieht vor allem jene Vereine gefährdet, die eine sehr strenge hierarchische Strukturen hätten, in denen beispielsweise kein offener Umgang mit Fehlern herrsche. Problematisch sei es aber auch, wenn in einem Verein keinerlei Struktur bestehe. "Somit sind keine Regeln vorhanden und niemand weißt, wer welche Zuständigkeit hat", so die Expertin.

Dabei ist es durchaus auch denkbar, dass dem Vereinsidyll zuliebe die Augen vor einem Übergriff verschlossen werden. "Die Haltung 'Sowas passiert bei uns nicht', birgt Gefahren", mahnt Pabst. Ein weiteres Problem: Selbst wenn ein Kind einen Übergriff melde, stoße es nicht immer auf offene Ohren. "Die Literatur zeigt, dass ein Kind bis zu sieben Mal einen Erwachsenen ansprechen muss, bis ihm geglaubt und geholfen wird."

Karlsruher Expertin spricht mit Vereinen über das Problem

Genau hier will Pabst ansetzen und Aufklärung leisten. "Vereine sind Orte des vertrauenvollen Miteinanders, die die Chance haben, Grenzverletzungen, egal ob sie innerhalb oder außerhalb des Vereins geschehen, wahrzunehmen und Hilfe leisten zu können", ist sie sich sicher. Vereine könnten hier aktiv werden und Schutzfaktoren einführen wie etwa Führungszeugnisse oder Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Aber auch Transparenz sei ein wichtiger Aspekt.

Pabst will als Fachfrau Vereine aufklären und unterstützen. Bereits seit 2013 biete die Fachstelle „Kein Missbrauch!“ vom Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe und der Sportkreisjugend Karlsruhe Schulungen zum Thema Prävention zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit an. "Für diese Präventionsarbeit haben wir verschiedene Bausteine entwickelt", beschreibt Pabst.

"Mit einer Gefährdungs- und Schutzanalyse könnte ein Verein selbst feststellen, wo er schon gut aufgestellt ist und wo noch weiterer Handlungsbedarf besteht", erklärt sie weiter. Zudem gibt sie Hilfestellung für Trainer und andere Vereinsmitglieder: "Wichtige Vertrauenspersonen können an dieser Stelle Trainer und Betreuer sein, die sensibel sind und ein offenen Ohr für die Kinder haben"

Verdacht auf sexuellen Missbrauch? Hierzu rät die Karlsruher Expertin: Wichtig ist, zunächst Ruhe zu bewahren.

Wenden Sie sich mit der Vermutung an die geschulte Ansprechperson des Vereins, sofern vorhanden, oder an den/die Vorsitzende/n des Vereins.

Der Schutz des betroffenen Kindes steht immer an erster Stelle.

Holen Sie sich für das weitere Vorgehen unbedingt Unterstützung durch eine Fachberatungsstelle. Diese hilft die Situation einzuschätzen und weitere Schritte gemeinsam mit Ihnen zu überlegen. Eine Beratungsstelle bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt kann von allen Beteiligten kontaktiert werden, auch anonym.

Sprechen Sie nie die beschuldigte Person auf Ihren Verdacht an.

Behandeln Sie den Verdacht im Sinne des möglicherweise betroffenen Kindes vertraulich und informieren Sie zunächst nur die Personen, die im weiteren Prozess notwendig sind.

Wenn möglich sollten Sie Ihren Verdacht schriftlich dokumentieren.

